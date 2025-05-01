袁鶴齡：罷免賴清德是延伸抗綠策略之一

逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月1日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫拋出520後發動罷免賴清德，逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，策略來說，發動罷賴確實有助於延續426“戰獨裁”集會的氣勢，只是在操作上需要細膩，不能淪為口號，尤其從罷免門檻來看，當前運作並不可行，或許可設定為終極目標，藉此促非綠選民出面反制大罷免，甚至投票罷免綠委，以增進罷賴的可能性。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



國民黨與民眾黨4月26日在凱道“戰獨裁”，向“賴政府”發出怒吼，主辦單位宣布有25萬人到場。朱立倫進一步宣布，賴清德就職將滿一年，今年520後開始全民罷免賴清德。民眾黨主席黃國昌也表態支持。



袁鶴齡表示，426集會釋出幾個訊息，首先是藍白在2024大選合作破局後，首次確立合作關係。這對未來整個台灣政治環境的發展有關鍵影響，因為唯有藍白合作，才能讓台灣60%民意充分展現出來，當然，藍白合作的契機開啟後，未來能否延續下去，2026年地方選舉會是觀察指標，也能藉此往後預測2028大選的趨勢。若在野合作只是曇花一現，那台灣社會就只能繼續被40%的少數民意給綁架。



其次，袁鶴齡說，根據主辦單位統計，426集會有25萬人響應，代表賴清德用40%選票就打算為所欲為的做法，不被大眾所認同。尤其在這次的集會裡面，訴求非常明確，就是反對惡意罷免、反對政治介入司法、反對獨裁等情事，相關訴求，之所以能夠激起大部分的民眾共鳴，代表社會大眾已對“賴政府”非常反感，上街抗議的群眾數量遠超過民進黨政府的想像，這對綠營而言絕對是警訊。



至於426集會之後，台灣的政局是否將有所變化？袁鶴齡表示，關鍵還是要看藍白合作抗綠的氣勢能否延續下去，當前國民黨主席朱立倫拋出520之後要發動罷免賴清德，這會許是拉長社會大眾抗綠氣氛的策略之一。的確罷免賴清德的可能性相當低，因為罷免門檻太高，幾乎不可能，但最起碼可以展現出國民黨或是朱立倫個人的決心。