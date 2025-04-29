郭智輝認了　台積電在美6廠完工供應鏈外移

郭智輝（左）與卓榮泰備詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電／“行政院長”卓榮泰29日率“部會”首長赴“立法院”備質詢。中國國民黨籍“立委”牛煦庭詢問美國對台要求與可能衝擊。“經濟部長”郭智輝指出，台積電在美國6座廠房若都完工，供應鏈未來確實有外移可能，約是7、8年後的事情。



“立法院”會今天對“行政院長”卓榮泰提出施政報告並備質詢。藍委牛煦庭提到，美方透過談判要求台灣擴大對美投資，實際目的就是引導台灣關鍵產業赴美設廠，形成產業外移危機。他質疑，若重演當年廣場協議迫使日圓升值的歷史，台灣製造業恐將首當其衝。



牛煦庭提醒，廣達、PCB產業已有在美設廠布局，產業外移風險正逐步成形。桃園蘆竹的PCB產業受到衝擊，其實關稅第一時間影響還好，因仍有剛性需求。不過他們擔心未來的不確定性，比如說廣達有沒有考慮在美國設廠？恐怕是有的。譬如台積電去美國設廠，未來可能有多少家會跟著去？



卓榮泰回應，政府要求產業必須保持台灣領先地位、絕對不能產業空洞化，根留台灣。但他承認，若產業外移，供應鏈若不跟進，在美國將可能另起爐灶、扶植競爭對手。



郭智輝則表示，現階段台積電在美國的生產量仍不足以吸引供應鏈過去，但若6座廠房陸續完工，供應鏈未來遷移的壓力將大幅增加，預估是7、8年後的情境。



牛煦庭追問，若台幣升值至1美元兌新台幣30元甚至28元，會否引爆製造業倒閉潮？郭智輝回答，初步影響評估顯示，產業受衝擊範圍約5%，就業人口影響約12.5萬人，產業影響程度介於3%至14%之間，細節仍在評估中。