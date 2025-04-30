洪奇昌：美關稅戰不止可能爆地緣政治海嘯

前海基會董事長洪奇昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）針對美國關稅戰，前海基會董事長洪奇昌29日表示，特朗普現在面臨美國內外極大挑戰，若堅持繼續走，很可能帶來包括台海及東北亞地緣政治海嘯。特朗普勢必得回防明年的期中選舉，中美未來會基於各自的需要坐上談判桌，這應該在特朗普上任6個月時，可以看到一定的發展。



洪奇昌說，美國的關稅政策是否會讓中國草船借箭獲得更大的能量？當美國關稅政策一來，有利於中國鞏固內部、有利於進行反美動員，而特朗普執政百日的治理能力是不夠成熟的，相形之下中國的決策是否顯得更加理性與負責？這是我們必須要去思考。



對外關係協會29日上午召開“2025年美國總統特朗普就職百日”座談會，前海基會董事長洪奇昌與談做上述表示。



洪奇昌表示，特朗普的百日政策在美國內外都引來不小的挑戰。在美國內部，《CNN》日前公布的民調，民眾對特朗普的不滿意度高達59%、滿意度僅有41%，是75年來滿意度最低的美國總統，也就是說美國社會給特朗普的評語是不得民心、喪失社會信賴，同時聯邦政府治理能力已面對極大挑戰與對抗，包括紐約州結合其他12個州政府對關稅政策提告。



洪奇昌說，特朗普也面臨美國知名大學及重要知識份子大規模的反彈，包括諾貝爾經濟學獎得主詹姆士・赫克曼（James Heckman）結合1715位學者指特朗普傷害美國的長遠經濟利益，違背以和平貿易與友誼建構的世界經濟繁榮原則。很清楚，特朗普的關稅政策不僅沒有為美國帶來正面影響，也帶來極大震撼，未來得觀察會否造成美國衰退。



洪奇昌指出，從美債價格、10年公債殖利率、美國道瓊工業等三大股市指數、美國原油價格從70多元掉到接近60元、國際貨幣基金組織（IMF）對美國經濟成長從2.7%下修到1.8%，降了三分之一的成長、黃金取代美元成為避險工具等，及美國多數勞工與年輕就業族群對特朗普觀感多持負面，且對未來抱持不信任感，這些就可知美國內部對特朗普執政百日的評價。