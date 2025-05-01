藍陷危機　黃建豪：早說今日柯P明日任何人

挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月1日電（記者 蔣繼平）藍白26日合作凱道戰獨裁國民黨宣佈25萬人到場。挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪26日也上凱道直播，並前往土城看守所聲援小草。黃建豪接受中評社訪問指出，藍白基層合作其實都有，差別只在高層礙於權位難以表態，他認為國民黨步驟已慢半拍，未來要續推在野領袖峰會、藍白共開“國是會議”等，藍白之間互相接受度會更高，未來對抗賴清德也有機會取得更大勝利。



針對國民黨該如何面對全面性的殲滅戰，黃建豪認為，司法不公、政治黑手伸入檢調是目前最大的問題，要更為全民站出來，民眾黨去年曾喊“今日柯文哲，明日任何人”，看現在這個樣子，似乎也沒錯，已成普遍性的恐慌現象。



黃建豪說，當政治人物開始受害時，其實最大受害者是人民，因為當發動罷免的團體、“立委”都成為受害者，代表已開始侵略民意，所以朱立倫應該拉出更高的領導高度，把重點放在台灣的自由、民主、法治、公平就會有更多群眾去呼應。



關於朱立倫26日凱道後赴警局自首投案的操作，黃建豪表示，這部分並沒有展現很強烈抱著必死的決心，如果是民進黨來操作的話會喊“最好把我關進去關到死”，比較會操縱這些政治語言，以他當天在現場觀察，朱在台上並未營造悲壯一點的氛圍，畢竟投案是很合理的事。



黃建豪表示，不要因為可能自己要成為受害者了才站出來，革命是一定要流血的，至於那些人必須要流血犧牲，他認為國民黨裡面要勇敢承擔。



黃建豪建議，藍白自從2024大選合作失敗，事實上朱的動作有點太晚了，民眾黨去年辦的大型活動，並沒有看到藍營大幅度的聲援支援，其實柯粉小草很容易爭取，因為都是在野立場，很容易理解藍營所講的話，因此需要更積極的動作。



黃建豪觀察民眾黨支持者在網路上都有自發性發文支持罷免不適任的綠委，也在討論賴清德就職滿周年的520是否會有更多群眾活動。黃建豪認為，其實基層的部分已經有共識了，只是高層為了政治力、立場不同，比較難放下身分去表態。

