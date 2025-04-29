不知能否活到等柯回來　陳佩琪發文抒發心情

不知能否活到等到柯文哲回來，陳佩琪發文抒發心情。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北4月29日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，目前仍遭羈押中。柯文哲妻子陳佩琪28日在臉書發文說，柯文哲不在家八個月了，沒人可以跟她談天，她也提到，“不知道自己能否活到等他回來，也不知道他是否有機會能再看到我的文章，但不時寫寫東西，把真相寫出來，心情抒發出去，自己好過些”。



陳佩琪寫道，柯文哲不在家八個月了，沒人可以談天，每當那種千斤鼎般壓在胸口的感覺來襲時（可能那時憂鬱症的藥物濃度是一天最低的時候吧），就會一直想提筆寫東西，假裝自己好像在跟他筆談一樣，這樣才有辦法度過這種恐怖的感覺。



“我是不知道自己能否活到等他回來，也不知道他是否有機會能再看到我的文章，但不時寫寫東西，把真相寫出來，心情抒發出去，自己好過些，也感謝這麼多支持者願意停下來讀讀我寫的東西”。



陳佩琪提到，“昨天有人留言給我，說賴市長在台南市長任內，用預算買畫，有時只是在消化預算而已，這在公家機關很常見，但買畫之人不一定愛畫，也不能代表這個人的心兇不兇殘，這點我倒是很同意”。



陳佩琪說，這讓她想到柯文哲2018年想買下一幅世大運授權的開幕式照片，但在台北市府的法規下，買畫不合法，可能各地有各地地方自治法規吧，於是就用自己2018年房貸貸款打選戰剩餘的錢拿部份去把畫買下來。



陳佩琪表示，記得去年被檢察官叫去問話時，清楚表達有這一筆現金來源，除買畫花掉部分外，還剩餘數百萬元，明細詳細記載在一本被檢察官搜去的咖啡色存摺中，“但不知為何，檢察官聽到我這麼說，很大聲的喝斥我（還是他本來講話就這麼大聲？）說：‘去買畫啊？’我說：‘是啊！市府不能買，花自己錢買啊！’但至今我還不知道他到底在對我大聲什麼”。

