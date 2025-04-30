陳學聖拋拉下賴清德三部曲　指日可待

國民黨籍前“立委”陳學聖接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫喊出罷免賴清德，引發熱議。國民黨籍前“立委”陳學聖接受中評社訪問表示，罷賴是個制高點目標，不是沒機會，若能守住35名區域藍委，罷掉15名區域綠委並改選成功，就能達到跨 過“立院”三分之二的76席、全民投票、罷掉賴清德的目的，奮鬥的氛圍很重要。



陳學聖向中評社表示，拉下賴清德是在野黨、全民共同要奮鬥的制高點目標，以利維持戰鬥力，罷免賴清德的力量就是在阻擋、反制民進黨大罷免藍委潮，保住35名區域藍委，罷掉15名區域綠委，激起全民激憤，維持奮鬥氣氛，拉下綠委、就可望拉下賴清德。



陳學聖，出生於台北市，台灣大學政治學系學士、淡江大學中國大陸研究所碩士在職專班，歷任記者、2屆台北市議員、電視節目主持人、4屆“立委”、國民黨中常委、桃園縣文化局長、國民黨桃園市黨部主委等。現為國民黨智庫“國政基金會”教文體育組召集人。



陳學聖說，要相信眾志必成城，民進黨2008年陳水扁貪瀆案爆發後曾只剩27席“立委”，比總席次113席的四分之一多一點而已，國民黨則來到81席，以歷史告訴大家，把綠委席次拉到低點，絕對是有可能。關鍵原因就在於當年是紅衫軍反貪倒扁，凝聚民氣，讓政黨輪替，也重創民進黨“立委”選舉，這次則是賴清德獨裁，清算異己，激起民怨，426戰獨裁遊行就是民意反撲的呈現。



他指出有3部曲：一、保住藍委不被罷，1席都不能少。二、全力罷掉15席綠委，1席也不能少。三、補選後在野聯盟“立委”過3分之2，罷免賴清德，一定指日可待。大時代就要有非常作法，6成在野反賴清德。

