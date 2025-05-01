施正鋒：台灣親特朗普屁股　待遇比日韓好點

東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）針對美國的關稅戰，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒接受中評社訪問分析，台灣緊緊貼著、親著特朗普的屁股，的確會比日本、韓國遭受的待遇好些，最終定案的關稅，台灣應可被美國留用，只不過這樣舔美，是很沒路用的表現。



施正鋒嘆，現在就是像特朗普8日出席共和黨國會全國委員會活動上說的“這些‘國家’都在排隊打電話給我們，Kissing my ass（親我屁股），他們渴望達成協議。”現在台灣綠色執政就是全力去親特朗普屁股，緊緊親著，表現很沒路用，看到美國關稅就嚇壞。



施正鋒，出生於台中，美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學民族發展研究所教授兼原住民族學院長、淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授、喜樂島聯盟黨主席、國家展望文教基金會董事長、台灣國際研究學會副理事長、“台灣獨立建國聯盟”秘書長、台北市政顧問等，曾是呂秀蓮的政治顧問。



施正鋒表示，特朗普是生意人，臉皮很厚，很會討價還價，對很多事無所謂，其實也不會把台灣放在眼裡，反而聚焦對日本、韓國下馬威，比如特朗普28日接受《大西洋月刊》專訪中，被問到對於台灣、日本和南韓是否質疑特朗普政府的對待方式？特朗普認為無需致歉，並說“那些‘國家’靠著犧牲美國變得繁榮”。



施正鋒向中評社說，台、日、韓對美的談判態度與過程，台灣是很聽話，而特朗普對日本、韓國是施壓到底，台灣不用施壓，自己就把衣服、褲子脫下來，前後都給美國。在特朗普的關稅焦土戰中，台灣對美國的臣服，表現得很漂亮，比喻特朗普是馬夫，會覺得台灣是漂亮的馬，那就留著用吧，因為台灣最重要的是還有台積電赴美。



記者問，這麼說，台灣在對等關稅上有無被豁免、或如中華經濟研究院長連賢明預估會從32%縮減至15至20%？

