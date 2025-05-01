施正鋒：賴清德比陳水扁、蔡英文有狼性

東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）分析民進黨三位領導人，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒接受中評社訪問表示，陳水扁執政時朝小野大還算客氣，會做媒體公關、餵新聞給媒體，對學者也尊重。蔡英文雖是博士，卻瞧不起專家學者，也不了解民進黨綱，蔡執政時，民進黨內也有人不爽行政“部會”太囂張。賴清德則是“衝組”，承繼新潮流的狼性、鬥性，繼續搞大罷免，在民進黨的支持度不一定比扁、蔡時期高。



施正鋒分析，根據《美麗島電子報》最新民調，賴清德的執政滿意度首次呈現死亡交叉，以47.3%不滿意微幅領先47.1%滿意；另外賴清德信任度也暴跌8.1%，不信任則飆升6%，證明賴上任近1年，卻已掉漆，行政、立法應制衡，“總統”面對朝小野大應要具備說服力，陳水扁也是這樣熬過來、對在野算客氣，馬英九、蔡英文即便全面執政也沒這樣，



施正鋒，出生於台中，美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學民族發展研究所教授兼原住民族學院長、淡江大學公共行政學系暨公共政策研究所教授、喜樂島聯盟黨主席、國家展望文教基金會董事長、台灣國際研究學會副理事長、“台灣獨立建國聯盟”秘書長、台北市政顧問等，曾是呂秀蓮的政治顧問。



他指出，雖說現在是賴清德第一任，“國防”、外交、兩岸相關單位還是用蔡英文的人馬，但並不代表賴清德就喜歡，賴清德與蔡英文從2010年底台南縣市合併時，就有恩怨存在。賴就跟中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜早年一樣，都是衝組，賴即便當台南市長時也是。



對於國民黨主席朱立倫下軍令要罷免賴清德，國民黨籍台北市長蔣萬安更提出“倒閣”，施正鋒說，“倒閣”後就是回到原點，換掉“行政院長”、“立委”重選，但對賴不會有太大差別，反正“行政院長”卓榮泰也不是賴清德、新潮流嫡系。“倒閣”後，“立委”重選有3種結果，綠色全面執政、平盤、在野最大化，但他認為“倒閣”重選結果對民進黨來說也無所謂，更重要是2026縣市長選舉。

