蘇起：台灣處境是我入行50年來最危險

蘇起認為台灣處境非常危險。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）馬政府時期的“國安會秘書長”蘇起29日下午出席“和平之旅二十周年的回顧與前瞻”座談會，他提到，今日台灣的處境，是他入行50年來，未曾見過如此危險的局面，更歸納出台灣現在面臨的大環境狀況是“力不如人”、“理不如人”、“勢不如人”，只是民進黨政府一直都沒有看清楚。



對於台灣的出路，蘇起悲觀地說，“很抱歉，我今天沒有答案，我看不出出路在哪裡”，台灣走到這一步，像一葉扁舟，只能被潮流帶著漂流。



蘇起說，台灣現在大小環境都不好，他也不知道出路在哪，看不到出路，很抱歉走到這一步，但他真的也沒辦法，台灣現在大概就只能漂流了，已經不在我們掌握當中，有權力者不做，沒權力的怎麼講都沒用了，只能自求多福。



29日的座談會在政大公企中心舉行，由海貿會長、國民黨副主席夏立言主辦，邀請了許多當年和平之旅的相關人士，包括連戰之子、國民黨副主席連勝文代表出席，還有馬英九、前“國安會秘書長”蘇起、前“經濟部長”尹啟銘、三三會理事長林伯豐和當年的國民黨大陸事務部主任張榮恭等人出席。



蘇起在會中以“當前兩岸關係的危機與出路”為題演講，他提到台灣在技不如人的部分，陳水扁在2000年說“決戰境外”，是因為當時的台灣的軍力可以不需要美國人協助，就可以打敗中國大陸，2008年馬英九上任時，台灣與大陸的軍事實力平手，但如果再把美國因素加進來，台灣還可以贏對岸。



然而，2015年開始大陸海空軍已經可以把台灣局部封鎖，蘇起說，大陸2018年可以對台實施全面封鎖，2020年大陸試射成功極音速飛彈，美國航母就不過來了，2024年大陸已經掌握激光技術，可以擊落或癱瘓美國衛星，美國看不見、聽不到，有再多無人機、飛機、軍艦都沒用，大陸在台海這邊已經可以打敗美國，當美國都力不如人時，大陸軍隊現在可以隨時要過來台灣就過來。

