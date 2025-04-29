觀光業憂關稅戰衝擊　團旅銷售量下滑8%

台交長陳世凱邀集旅行公會全聯會、旅行業品質保障協會、台灣觀光協會及各縣市旅行公會等代表，討論美國關稅政策對台灣觀光產業的影響與應對。（照:台“交通部”提供） 中評社台北4月29日電／美國總統特朗普的對等關稅影響世界經濟，對於民眾消費力，短期還看不出影響，但長期而言還未明，旅遊業擔憂，一旦消費力下降，相關產業恐受到衝擊。業者指出，今年團體旅遊，同樣產品的銷售量比去年下降8%，企業獎勵旅遊則有三分之一轉為觀望。



“交通部長”陳世凱今日邀集旅行公會全聯會、旅行業品質保障協會、台灣觀光協會及各縣市旅行公會等代表，討論美國關稅政策對台灣觀光產業的影響與應對，“觀光署”也提出國際觀光客來台獎助延長等方案。



根據《中時新聞網》報導，陳世凱表示，觀光產業已突破過去僅依靠單一市場，積極走向世界，並持續讓世界看見台灣。儘管目前美國的關稅政策未明，且現下尚未對觀光產業造成直接立即影響，但未來的潛在衝擊仍不可忽視。



品保協會理事長張永成指出，針對特朗普關稅政策、觀光產業如何因應，他希望“觀光署”能恢復疫情期間每年1億元的促旅經費，提供給各公、協會，就提升旅遊品質、產業轉型、產品行銷等給予補助。



張永成說，目前關稅戰還沒有直接衝擊旅遊業，但業者感受，企業的獎勵旅遊會趨向保守，不利旅行社招攬團體，民眾若對未來景氣感到不確定性，就會降低消費意願。他說，團體旅遊部分，一樣的產品今年比去年銷售少8%，企業獎勵旅遊有三分之一在觀望，可見產業多少有受影響。



台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。



“觀光署”針對美國關稅調整進行因應，包括延長消費金抽獎活動、宣傳台灣為多元主題目的地、精準行銷高價值客群、提供促銷與旅遊優惠、推出優惠活動串聯遊程、滾動調整“國旅”行銷期程、輔導產業數位轉型、適時啟動提振“國旅”措施等。