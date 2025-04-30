貼紙哥黃建豪：關稅打垮賴民調　綠壓力來了

挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月30日電（記者 蔣繼平）美麗島電子報28日公布最新民調，賴清德信任度大跌8個百分點，執政表現首次呈現“死亡交叉”，不滿意度超過滿意度。挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪接受中評社訪問指出，賴清德就職快滿周年卻拿不出執政成績，大罷免增社會對立，政治伸入司法整肅政敵，關稅戰的責任賴清德絕對賴不掉，下半年影響更明顯，除打垮民調，藍營縣市長可施展，綠營縣市長難得分，衝擊明年選情會是綠壓力。



黃建豪表示，面對關稅戰，綠營執政的台南、高雄、屏東縣市長因為立場與執政黨相同，只能默不吭聲，但藍營執政縣市的台北、桃園、台中都陸續有作為去施展，這些民眾也都看在眼裡，這會讓民眾看清到底是為民意服務，還是為黨意服務，就會反映在明年選情。但南部要翻盤可能還是不容易，藍、白要多下點功夫。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜上週對媒體公開表示，美國關稅戰、兩岸關係緊張、民進黨發動大罷免，是頂在台灣民眾頭上，造成焦慮的三把刀。藍、白26日召支持者上凱道“戰獨裁”，國民黨宣布有25萬人到場，這股力量也反映出對民進黨執政的不滿。



黃建豪表示，關稅戰對綠營明年選情衝擊嚴重，影響各行各業，目前雖暫緩90天，從4月初以來，賴政府從“安心睡、包潤餅”等失分表現，到展開全台下鄉召開產業座談會，都是在做補救的措施，也趁機對業者摸頭，反過來說，綠營是將90天暫緩到期後的衝擊降到最低，並將聲音壓到最小，避免更多輿論效應。



黃建豪表示，但民進黨第二次執政後，作風越來越像過去的國民黨，各地陸續辦的產業座談會，其實與國民黨茶餅會差不多，叫業者過來摸摸頭、說說話，叫業者出去後不要講太多話，反正政府會儘量、努力，“看起來就是專業廢話訓練，講一整篇，但做沒有一湯匙”，都流於形式，茶喝完了，餅吃完了，最後票也不見了。



黃建豪表示，賴清德520即將上任滿周年，要問到底為台灣做了什麼福國利民的事？都在講空話，沒有任何對事情有幫助的方向，只看到要掌權，結果執政一年成效是零，全力以赴的卻衹有大罷免，造成國家社會動盪不安，民眾對立衝突不斷，這對明年選舉民進黨的傷害非常大。



黃建豪表示，如果不是傷害很大，陳水扁等人也不會跳出來講話，但現在只要有不同意見，就遭到網軍攻擊是“中共同路人”，連陳水扁也不例外被出征，難道台灣要搞成這樣嗎？不合民進黨的意就要做思想批判、扣帽子嗎？陳水扁雖有貪污，但也對民主自由有貢獻，試問賴清德對台灣自由民主的貢獻在哪裡？大家回頭想看看。



黃建豪表示，另外政治的手也伸向司法檢調系統，針對高雄綠委林岱樺、台南綠委陳亭妃的打壓影響已經出來，這些綠委的支持者都有反賴的現象，民進黨不僅黨內、黨外都鬥、一般民眾也鬥，看到一隻鬥雞，過去老一輩的民進黨黨魂消失，為了護航可以造謠無所不用其極，這樣會有越多的人民清醒。