回首和平之旅　連勝文：賴把台帶向戰爭邊緣

連勝文代表連戰出席和平之旅紀念座談會致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）中國國民黨副主席連勝文29日出席海峽兩岸經貿文化交流協會主辦的“和平之旅紀念座談會”表示，兩岸如果不是國民黨從馬英九努力到現在，可能早就爆發軍事衝突，現在就算民進黨有一天願意回心轉意要開放觀光，大陸觀光客也不敢來台灣。他並稱，民進黨Mr. Lie（指賴清德）是謊言先生，用意識形態綁架台灣民眾，利用鷹犬恐嚇民眾，讓兩岸處於戰爭邊緣。



這場座談會由海貿會長、國民黨副主席夏立言主辦，邀請許多當年和平之旅的相關人士，連戰之子、國民黨副主席連勝文代表出席，還有馬英九、前“國安會秘書長”蘇起、前“經濟部長”尹啟銘、三三會理事長林伯豐和當年的國民黨大陸事務部主任張榮恭等人。



2005年4月26日，時任國民黨主席連戰等一行近70人由台北啟程，展開為期八天的“和平之旅”。2005年4月29日，連戰與時任的中國共產黨總書記胡錦濤在北京人民大會堂進行歷史性的會見，這是自1945年之後，國共兩黨最高領導人的首次會晤，會後雙方共同發布“兩岸和平發展共同願景”，作出“三點體認”，五個“促進工作”。



連勝文代替連戰出席致詞，提及2個月前受邀到杭州，因為今年是連戰和平之旅20周年紀念，希望利用論壇的場合發表感言，再度提醒大陸與台灣民眾，20年之後絕大多數兩岸的朋友、人民，希望雙方可以互相尊重，追求和平與雙贏。



他接著開砲說，不像某些無知、同時不務正業、對兩岸情勢沒有理解的政客，說“他們去賣台”，不是！我們是去傳達理念跟訊息。2005年當時和平之旅也是民進黨執政，也是百般恐嚇。當時是兩岸分隔將近60年之後的首度訪問，奠定海峽交流基礎。

