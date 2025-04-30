蘇起：兩岸建立互信過程非常重要

前“國安會秘書長”蘇起。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）前“國安會秘書長”蘇起29日在海峽兩岸經貿文化交流協會主辦的“和平之旅紀念座談會”上提到，連戰2005年和平之旅在北京大學的演講非常重要，原本他要照慣例幫連的講稿翻譯成英文，好提供給外媒，但連說這次不用，因為對於講稿他還要再琢磨。



蘇起說，所以連戰當時在北大的講稿，是真的琢磨到最後一天上台前，但真的就是連戰自己的想法、感言，所以他講起來特別順暢，也可見他對這次活動非常重視。



回憶這些往事，蘇起說，現在看來不勝感慨，國共之間的溝通是經過一個信任過程，才有當年的連戰和平之旅，那時是兩岸關係的一個高點，現在則已走到最低點了。



2005年4月26日，時任國民黨主席連戰等一行近70人由台北啟程，展開為期八天的“和平之旅”。2005年4月29日，連戰與時任的中共中央總書記胡錦濤在北京人民大會堂進行歷史性的會見，這是自1945年之後，國共兩黨最高領導人的首次會晤，會後雙方共同發布“兩岸和平發展共同願景”，作出“三點體認”，五個“促進工作”。



29日的座談會在政大公企中心舉行，由海貿會長、國民黨副主席夏立言主辦，邀請了許多當年和平之旅的相關人士，包括連戰之子、國民黨副主席連勝文代表出席，還有馬英九、前“國安會秘書長”蘇起、前“經濟部長”尹啟銘、三三會理事長林伯豐和當年的國民黨大陸事務部主任張榮恭等人出席。

