中評關注：檢調下個目標是國民黨、朱立倫？

林右昌昨天代表黨中央出面回應時事。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）民進黨發言人，屬“正國會”的新北市議員卓冠廷日前突然在節目揭露，賴清德在中常會下達軍令狀，要求進入第二階段連署的藍委都要達標。但同派系秘書長林右昌隔天又說，尊重罷免民團，黨全力協助，雖未否認，但也沒有表態黨中央主導罷免。卓會這樣透露，代表林右昌有壓力，若未催出更多的罷免藍委，林之後要選新北市長，支持度可能打折扣。



林右昌昨天出面召開時事回應記者會，主要是要質疑中國國民黨主席朱立倫。對於朱提罷免賴清德，賴肯定不高興，但若直接站出來反駁，可能又會適得其反。由黨秘書長出來講話，可代表黨中央態度，也代表黨主席發言。



林右昌昨天對於檢調搜索國民黨縣市黨部話講得頗重，他說，現在外界想知道的是，黨主席朱立倫是否事先知情？甚至下令？還是都推給下面的人，朱立倫不要迴避，應該說清楚講明。現在國民黨部被搜，是因為國民黨違法作弊抄名冊假連署，這涉及系統性的組織犯罪行為。更點名朱立倫是作弊的頭，更應該負起政治責任。



林右昌這個話是講給檢調單位聽的嗎？檢調若接收到這樣風向，是否就要約談朱立倫偵辦偽造罷免連署，或是可能要搜索國民黨中央？國民黨執政時，從未發生在野黨黨部被搜索事件；賴清德上台後，先是搜台灣民眾黨查辦前主席柯文哲，接著又以罷免連署偽造文書為由，大動作搜查國民黨各縣市黨部，下一步可能指向國民黨中央。



甚至中國國民黨“立委”謝龍介在節目上解讀，林右昌說涉及系統性的組織犯罪行為，加上“內政部長”劉世芳之前點名黨主席朱立倫以及他是台北地檢署抗爭的首謀，是否接下來要解散國民黨？林右昌昨天的一席話，代表賴清德接下來對國民黨還會有動作。

