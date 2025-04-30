謝武樵：美關稅戰可能形成美中新冷戰格局

台灣前“外交部次長”謝武樵。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）台灣前“外交部次長”謝武樵29日表示，美國總統特朗普從上任以來的諸多政策都是劍指中國大陸，而無論關稅戰輸贏，未來可能形成新冷戰格局的開始。在中美對峙下，加上台灣是乖乖牌，台美關係會相對穩定，只是要小心對台友善的政治人物能在特朗普政府待多久、小心爭取國際參與空間，及小心經營美國國會的支持。



對外關係協會29日召開“2025年美國總統特朗普就職百日”座談會，前“外交部次長”謝武樵做上述表示。



謝武樵表示，從特朗普上任至今，在國際議題上很明顯是屏棄多邊主義，不被現有的國際規範，基本上就是以美國優先為重，經濟上大刀闊斧地開源節流，安全上要從俄烏戰爭脫身，基本上都是劍指中國大陸。



謝武樵說，在關稅戰這一波無差別的掃下去，直到4月9日才暫停，基本目的是要讓美國再次偉大，而唯一的阻礙就是中國大陸，因此在宣布對等關稅暫停90天時，中國大陸被排除在名單之外，至於其他盟邦則是趁機“吸血”，讓盟邦貢獻部分力量給美國，好讓美國能去應對中國大陸。



謝武樵認為，在中美對峙下，無論誰是這次關稅戰的贏家，都有可能形成未來兩邊新冷戰格局的開始，其實這在特朗普1.0就已有開局態勢。



謝武樵指出，至於台美關係，雖然美國負責亞太的政府官員還未到位，但在美國與中國大陸對峙的態勢下，台美關係會相對穩定、變數不多，再加上台灣也是乖乖牌，在關稅變局下，該去談判就談判、該降稅就降稅，也說提升對美軍購，但比較要小心的是，檯面上對台灣比較友善的這些政治人物，到底在特朗普政府內還能待多久？



謝武樵表示，台灣也應該持續努力讓盟邦對台海和平的關注不要散掉，並小心地爭取國際參與空間，如台灣想參與的CPTPP，很可能受到波及。另外，在美國國會的支持上，台灣有很堅實的基礎，但現在特朗普強勢領導共和黨，大家都不敢有不同意見，若有不小心友善發言支持或提案進而觸怒特朗普，可能台灣會付出意想不到的代價，在爭取美國國會的支持上，也需要小心。