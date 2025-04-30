林伯豐：美國有關稅障礙應更重視大陸市場

三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐29日出席“和平之旅20週年的回顧與前瞻”紀念座談會時表示，台商面臨地緣政治變化挑戰，目前美國出口市場有關稅障礙，應該更加重視中國大陸市場，也要開拓日本、歐洲與東南亞等其他市場。台灣對外貿依存度高，任何市場都不應放棄，建議應務實地修補兩岸關係。



2005年4月26日，時任國民黨主席連戰等一行近70人由台北啟程，展開為期八天的“和平之旅”。2005年4月29日，連戰與時任的中共中央總書記胡錦濤在北京人民大會堂進行歷史性的會見，這是自1945年之後，國共兩黨最高領導人的首次會晤，會後雙方共同發布“兩岸和平發展共同願景”，作出“三點體認”，五個“促進工作”。



29日的座談會在政大公企中心舉行，由海峽兩岸經貿文化交流協會長、國民黨副主席夏立言主辦，邀請了許多當年和平之旅的相關人士，包括連戰之子、國民黨副主席連勝文代表出席，還有馬英九、前“國安會秘書長”蘇起、前“經濟部長”尹啟銘、三三會理事長林伯豐和當年的國民黨大陸事務部主任張榮恭等人出席。



林伯豐在會中以“當前台商經營的挑戰與因應策略”為題演講，他表示，台商經營面臨傳統產業創新不足、缺工缺人才、減碳政策、能源政策、地緣政治、兩岸關係等6大挑戰，經營環境變得更加複雜，企業需要靈活調整市場布局。



林伯豐說，地緣政治變化也是台商面臨的一個重大挑戰，美中貿易戰持續發酵以及全球地緣政治變化，對供應鏈國際貿易都造成了影響。而美國與中國大陸皆為台灣的重要出口市場，台灣目前出口美國占比為23%，出口大陸為31%，所以現在美國出口市場面臨的關稅障礙，應該持續推動兩岸經貿交流，更重視大陸市場，並且開拓日本、歐洲以及東南亞市場。

