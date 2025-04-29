聲援區桂芝　蕭旭岑轟“賴政府”吃人夠夠

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社資料照） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）北一女國文教師區桂芝轉發兩岸徵文大賽資訊給學生，遭檢舉並被陸委會認定涉及違法，馬英九基金會執行長蕭旭岑29日聲援區桂芝，他指出，兩岸文教交流符合兩岸條例規定，區沒有任何違法情事。



蕭旭岑也砲轟“賴政府”，不敢碰黨內涉及“陸諜”、到大陸做生意的高層，只敢欺負一個高中老師，根本是兩套標準。迫害一個鼓勵學生參加兩岸徵文比賽的高中老師，那就是“吃人夠夠”。除非賴清德宣布戒嚴，或直接廢除兩岸條例，否則“賴政府”沒有任何依據去迫害兩岸人民的正常交流，更沒有資格懲處區桂芝。



區桂芝於4月20日轉發給學生，“中華民國”章法學會與大陸相關機構合辦“2025年第2屆‘共讀一本好書’徵文大賽”，但陸委會表示，此涉違反兩岸條例33條之1，已移請主管機關“教育部”查處中。



蕭旭岑表示，兩岸交流的依據就是《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸人民關係條例》），其中對兩岸各項交流往來規範非常詳細，區桂芝鼓勵學生參加兩岸的徵文比賽，完全沒有任何違法之處。陸委會逕自認定違法，還移請“教育部”懲處，根本是在製造寒蟬效應，恐嚇一般人民。



蕭旭岑指出，《兩岸人民關係條例》33條之1，規範的是台灣人民或團體與大陸相關機構的“合作”事宜，尤其強調的是“政治性”，區桂芝轉發兩岸徵文大賽資訊，鼓勵學生學習，一點都不是“政治性”，也未與大陸相關機構“合作”，他要請教陸委會，是否承“國安會”或府方之命，曲解法規迫害人民？



蕭旭岑也說，民進黨一堆助理涉入“陸諜”案，“賴政府”裝作若無其事，比國民黨地方黨部罷免連署涉偽造文書案還嚴重許多的情節，“賴政府”就是不願意向上偵辦，有些人甚至還20萬交保，這不是擺明了兩套標準？而“國安會秘書長”吳釗燮愛將被收押，潛伏時間長達8年，“國安”機敏資料疑似漏光光，何以吳釗燮都不用停職接受調查？



蕭旭岑提到，包括藍營民代與粉專早就整理出許多資料，直指民進黨高層在大陸有生意往來，包括府方副秘書長何志偉家族的陽信銀行，“行政院副院長”鄭麗君夫婿沈學榮透過持股經營大陸子公司，民進黨前“立委”鄭運鵬曾赴陸經商，並以“中國台灣”名義申請商標等，若按照民進黨的標準，這些人是不是“嘴巴抗中保台，身體舔共賣台”？