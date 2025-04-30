兩岸陷危機　張榮恭：讓台灣有一個和平機會

張榮恭29日出席和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）中國國民黨前大陸事務部主任張榮恭29日出席和平之旅二十周年的回顧與前瞻紀念座談會表示，台灣與大陸不是衝突就是和解，不是對話就是對抗，不是和平就是戰爭，就這兩種選擇。國民黨是在野黨要去思考這個問題，希望黨的主事者看到這個情形要深入思考，讓台灣有一個和平機會。



他並指出，台灣官方沒有因應一個中國原則、一個中國政策，是現在的危機，希望國民黨主事者看到這個情形要深入思考，讓台灣有一個和平機會。



海峽兩岸經貿文化交流協會29日在政大公企中心舉辦“和平之旅二十周年的回顧與前瞻”紀念座談會。張榮恭在會中做上述表示。



2005年4月26日，時任國民黨主席連戰等一行近70人由台北啟程，展開為期八天的“和平之旅”。2005年4月29日，連戰與時任的中共中央總書記胡錦濤在北京人民大會堂進行歷史性的會見，這是自1945年之後，國共兩黨最高領導人的首次會晤，會後雙方共同發布“兩岸和平發展共同願景”，作出“三點體認”，五個“促進工作”。



張榮恭2005年陪同連戰訪問大陸，他透露在出發前一天，陳水扁主動表達要與連戰通電話。連主席接受通話，雙方通話，陳水扁第一句話說，連主席您辛苦了，此行很有意義。“如果兩岸現在要對話，現在執政者會這樣嗎？”就只講這件事對比。陳水扁用總統身份做出一些叮嚀，但是最後還是說祝此行能夠順利圓滿，現在這個場景在台灣不會出現了。當時獨派很多干擾，扁會這樣表態，背後當然有美國壓力，而之後兩岸春節包機，陳水扁也接球了。



張榮恭回憶起20年前，連戰主席訪問大陸八天七夜，就像1972年美國總統尼克森也是到大陸訪問八天七夜定義是改變世界。連戰訪問大陸改變兩岸關係，也改變國共關係。兩岸關係當時情勢在2003年、2004年，陳水扁當時是宣布法理台獨時間表。提到2006年要完成新“憲法”制定，2008年卸任要公布新“憲法”，扁提出台獨時間表，大陸2005年3月提出反國家分裂法，明確寫明三種狀況大陸用非和平方式因應，一，台灣從中國分裂出去；二，發生台灣可能從中國分裂出去的事實；三，和平統一的可能性完全喪失。