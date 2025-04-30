凌濤諷不缺電解方　漲電價、送走半導體？

針對台經長郭智輝表示，火力發電佔比將達84％，國民黨智庫副執行長凌濤在臉書發文表示看法。（照:凌濤臉書） 中評社台北4月30日電／台灣核能發電將於5月歸零，“經濟部長”郭智輝昨日受訪說，火力發電佔比將達84%。對此，中國國民黨智庫副執行長凌濤昨日表示，漲電價、送走半導體供應鏈，這是“賴政府”不缺電解方？已失能的卓“內閣”與“經濟部長”郭智輝何時下台？



凌濤29日在臉書發文痛批，賴清德將台積電、半導體供應鏈奉送給美國，台灣高科技產業出走，未來台灣沒有產業的高用電需求，當然就不會缺電？“賴政府”既可以逢迎美國，又解決缺電，難道“掏空台灣”就是“賴政府”的不缺電解方？



凌濤指出，核三廠2號機將在5月到期除役，台灣正式入非核家園，台灣到時候火力發電占比將高達84%！火力全開，簡直要全台灣人民用肺發電。



凌濤表示，昔有賴清德稱會使用“乾淨的煤”、今有“經濟部長”郭智輝說，要仰賴“低碳的天然氣”，令人搖頭。科學事實是，天然氣的主要成份為甲烷，每燃燒1噸的甲烷，會產生約2.75噸的二氧化碳排放，這與“淨零碳排”的目標幾乎背道而馳。



凌濤批評，“賴政府”依舊死抱“廢核神主牌”，但根據台電今年一、二月最新公告，再生能源購入成本每度電5.81元，天然氣發電成本每度電3元，核能發電成本每度電僅1.87元。可預見的未來，台灣沒了核電，反而以更高成本的再生能源、天然氣替代，電價能不漲嗎？



凌濤表示，現在“賴政府”、卓“內閣”宣稱，在2032年前，發電量都足夠支撐國內產業及因應AI高科技發展所需的發電量，是不是他們不敢說的事實是：賴清德將台積電、半導體供應鏈奉送給美國，國內高科技產業出走，未來台灣沒有產業的高用電需求，當然就不會缺電？“賴政府”既可以逢迎美國，又解決國內缺電，難道“掏空台灣”就是“賴政府”的不缺電解方？



最後，凌濤感嘆，真正苦的，只會是台灣一般努力生活的老百姓。他更提出疑問，已經失能的卓“內閣”及“經濟部長”郭智輝，何時要下台？