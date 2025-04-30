陳亭妃遭抹藍　侯漢廷：非賴系是大陸同路人

針對綠委林俊憲抹藍陳亭妃，侯漢廷（左）在政論節目中發表看法。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北4月30日電／民進黨2026台南市長初選之爭愈演愈烈，賴清德子弟兵、民進黨籍“立委”林俊憲28日在臉書痛批同黨籍“立委”陳亭妃藉國民黨力量打擊黨內同志，質疑她與藍營人站在一起。新黨籍台北市議員侯漢廷表示，這個做法只會把自己離中間選民愈來愈遠，這象徵台灣未來的命運，只要你不是賴系，當權的派系，他就繼續打你，只要你不是“我系”，永遠都是中共同路人。



根據《中時新聞網》報導，侯漢廷29日在《大新聞大爆卦》節目指出，最新的民調顯示，陳亭妃還是比林俊憲高。至於停車場是誰的功勞或誰爭取的，相信所有的“立委”、議員，稍微開個座談會，發個文寫封信，都可以說是自己所爭取的，這只是導火線，關鍵還是兩人的市長大位初選之爭。可以看到民進黨把自己的圈子愈做愈小，你看他是怎麼樣去抨擊陳亭妃的？他說“陳亭妃跟藍共結合”，這個詞從民進黨口中出現了。



侯漢廷強調，民進黨不斷從內部找敵人，這是極為可怕的做法，這就是邁向法西斯化，並且把自己政黨愈做愈小的方式。尤其在台南會更明顯，因為台南是一個大綠的地方，他就要愈擁抱極端的深綠路線，就會愈走愈偏激。林俊憲這個說法，只會把自己離中間選民愈來愈遠。

