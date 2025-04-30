蔡正元爆司法內幕：辦綠一輩子升不上去

蔡正元。(中評社 資料照) 中評社台北4月30日電／檢調近日全台偵辦中國國民黨罷民進黨籍“立委”連署不實案，國民黨多個地方黨部遭檢調搜索，多名黨工遭羈押。前“立委”蔡正元29日在政論節目表示，綠色執政就是要扣你罪名，不顧法律原則想解散國民黨，還會修理不聽話的法官、檢察官，前桃檢的國民黨籍“立委”吳宗憲就是例子。



蔡正元29日在政論節目《林嘉源辣晚報》表示，偽造文書、個資法，原則上都是輕罪，大部分都是告訴乃論。他現在動用黑金組、組織犯罪組，把你國民黨當作黑幫、黑社會團體，然後查所有的黨組織，目的何在？就是要扣你一個罪名，說你國民黨從黨主席、中央黨部到地方黨部，所有的黨幹部偽造文書，你們顯然想要危害自由民主憲政？最後用大法官來判你國民黨，違背了政黨的相關規定，解散國民黨！然後羈押朱立倫。



“有人會說：怎麼可能？我跟你講，衹有你想不到的，沒有民進黨做不到的！”蔡正元說，他現在已經不顧什麼法律規定、原則，只要看起來有一點帽子可以扣到你頭上去，他就逮捕你、羈押你。法官跟檢察官不聽？誰敢不聽！你以為他修理在野黨，不會修理法官、檢察官嗎？



蔡正元舉例，國民黨優秀的“立法委員”吳宗憲，他以前在桃園服務，辦了一個民進黨的人，下場是什麼？一輩子升不上去！比他差的都已經升到主任檢察官，他就在原地打轉。不是他不優秀，他每一次都是票選第一名，桃園地檢署也認為他表現最優秀。但他要升任主任檢察官，送到“法務部長”那邊，就把他踢掉！因為“法務部長”是民進黨的，從蔡英文執政到現在都如此。他就看開了，跑來當新北市的法務局局長。



蔡正元強調，吳宗憲不是特例，不配合民進黨辦案，起訴了民進黨的人，那你就別想升官了！如果你不辦國民黨的人，不狠狠地辦？對不起，你就準備要被冷凍了。所以辦柯文哲的人保證升官，辦蔡正元的、辦馬英九的也都升官！