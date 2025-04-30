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解放軍18架次戰機逾越“海峽中線” 8艦繞台
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2025-04-30 09:59:26
F-16戰機監控解放軍轟炸機資料照。(照:台軍方提供)
中評社台北4月30日電／台灣軍方今天上午公布，從昨日清晨6時起至今日清晨6時，偵獲大陸解放軍機20架次擾台，其中18架次逾越“海峽中線”進入北、西南及東部空域，另有軍艦8艘、1艘公務船，持續在台海周邊活動。較特別的是，其中有1架無人機逆時針繞台一周。
台“國防部”上午公布“解放軍台海周邊海空域動態”，29日清晨6時至今日清晨6時，北部、西南及東部空域偵獲解放軍20架次戰機繞台，台軍方已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。
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