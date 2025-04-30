台核電5月歸零　核四前廠長感嘆浪費資源

核三廠2號機5月除役，核四前廠長王伯輝發文感嘆浪費資源。（照片：王伯輝臉書） 中評社台北4月30日電／核三廠2號機5月17日將除役，台灣核電也將歸零，屆時全台將有約84%的電力依靠火力。對此，核四前廠長王伯輝29日在臉書發文，回憶10多年前核四廠封存時的往事，感嘆“我們這國家還要浪費資源多久”。



“專業面對政治，該怎麼辦”，王伯輝表示，10多年前核四封存時，沒有人預先告訴自己，反而是太太打電話來要自己回家，自己半信半疑的回到家，看了電視才知道消息。他指出，2014年4月28日，時任“行政院長”江宜樺為了化解民眾疑慮，宣佈核四封存，一號機在安檢完成後，不放置燃料棒、不運轉，二號機則即刻停工，經過後續的封存作業，核四廠一號機於2015年7月1日開始進入封存，二號機完全停工。



王伯輝說，一個國家用政治的手段來處理科技（能源）的問題，那麼這個國家就完蛋了，因為科技事應留給專業人士去解決，而政治人物只想用政治手段討好選民、爭取選票，但科技／專業無用嗎？他指出，政府已明確表示北部的電不夠，而核四廠一、二號機佔了台灣島內近10%的電力，若讓核四、核二、核一運轉，北部的電力一定夠。



王伯輝感嘆，核電一度電才1.5元左右，若使用核電，台電也不需向政府爭取補助、漲電價。他並提到，自己今天經過核四並拍照留念，但名稱已改為“龍門資產管理中心”，10年是個不算短的日子，“我們這國家還要浪費資源多久”。