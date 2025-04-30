基隆民政處長坦承透過戶政助罷免獲交保

基隆市政府民政處長張淵翔。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／基隆地檢署調查民進黨議員罷免案涉偽造連署，檢方認為基隆市民政處長張淵翔涉嫌透過戶政系統協助罷免連署，29日上午向地院聲請羈押，基隆地方法院29日深夜裁定張淵翔以新台幣40萬元交保並限制住居。基隆地方法院指出，張淵翔坦承犯行，因此准以具保並限制住居，且不得與共犯、證人聯繫、接觸。



基隆地院羈押庭原訂29日下午4時30分開羈押庭，但因故延到6時20分左右才開庭，針對3名遭聲押的被告被告鄭文婷案領銜人紀文荃、張淵翔及中國國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發等3人個別審理，直到深夜11時50分左右，才裁定張淵翔交保，而同案的被告紀文荃與張金發則裁定羈押禁見。



基隆地院表示，經訊問後，張淵翔在法庭坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，法官考量張淵翔就上開犯行供承不諱，認無羈押之必要性，准以新台幣40萬元具保，並限制住居於現住所，且不得與共犯、證人聯繫、接觸。



至於同案的另外兩名被告紀文荃及張金發，經訊問後，否認檢察官聲請羈押書所載犯罪嫌疑事實及罪名，但依其他被告的供證及相關罷免提議人名冊的查對結果，認為兩人涉犯個人資料保護法第20條第1項、第41條非公務機關非法利用個人資料罪，以及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。



法官特別提及，檢調在檢閱張金發、紀文荃、張淵翔、吳國勝、游正義等人手機內通訊軟體對話紀錄時，發現吳國勝在為了罷免連署成立的微信群組“勝之群組”中，轉傳了新聞連結後，紀文荃就將原群組成員移除退出群組，再另成立新群組。因此認定紀文荃及張金發否認犯行，且所述避重就輕，可以認為有勾串或湮滅未及查明事證的可能性。



另外，法官認為，依卷證顯示尚有多位共犯尚未到案，事理上確可認為有勾串或湮滅未及查明事證之可能性。認為兩人有羈押的必要性，因此依刑事訴訟法第101條第1項第2款之規定裁定羈押並禁止接見通信，不予禁止收授物件。