兩岸惡化　台北故宮百年院慶人數目標腰斬

台北故宮院長蕭宗煌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）台北故宮為慶祝百年院慶，今年將舉辦一系列活動，院長蕭宗煌訂今年南北院參觀人數總目標350萬人次。但中國國民黨籍“立委”柯志恩30日質詢指出，2016年曾達614萬人次，其中陸港澳就佔332萬人次，因兩岸關係不佳，今年目標卻整個砍半。蕭宗煌表示繼續朝目標努力。



故宮博物院1925年10月10日創立於北京，蔣介石在國共內戰落敗後將大批文物運到台灣。初期放置在台中霧峰北溝庫房，1965年台北故宮在外雙溪落成揭幕，文物即移至台北故宮，2015年嘉義故宮南院開館。



“立法院”教育及文化委員會30日邀請台北故宮博物院院長蕭宗煌列席報告業務概況並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”葛如鈞。



柯志恩質詢，故宮2015年、90周年都有529萬人次；2016年達到最高共614萬人次，其中陸港澳就佔最大宗332萬人次；豈料兩岸情勢低迷、政治環境、還有觀光策略的影響下，去年陸港澳遊客僅剩5萬人次，北院187萬人次、南院99萬人次，合計287萬人次。如今韓國客變成最大宗，結果北院韓語導覽員衹有1位。



蕭宗煌答詢，今年目標還是預計北院參觀人次250萬、南院則要突破100萬人次，共350萬人次。北院確實衹有1位韓語導覽，希望招募韓語導覽員，故宮也有培訓韓語導遊，一定會努力吸引各國、各地的觀光客、步步到位。