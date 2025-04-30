嘉義市長黃敏惠創記錄　下任“立院副院長”？

嘉義市長黃敏惠。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠是嘉義市升格以來，第1位擔任4屆、2度連任成功的市長，前後任期長達17年，寫下台灣自治史紀錄。明年黃敏惠任期將屆滿，地方盛傳她可能回鍋再選“立委”，且有望接“立法院副院長”。無黨籍市議員黃敏修29日在議會質詢時打趣說，“已安排好‘立法院副院長’這個位置”，黃敏惠則未回應，只說“關注當下，沒想過未來”。



黃敏惠是政壇常勝軍，雖是國民黨籍，但在嘉義市藍綠通吃，與民進黨籍“立委”王美惠互動良好，傳2人有“跨黨派情誼”，在王美惠被點名可能代表綠營投入2026市長選舉、且當選呼聲高後，黃敏惠一直被列入“立委”補選名單中。地方政壇甚至盛傳，依黃敏惠在國民黨曾出任代理黨主席的資歷及地位，當選“立委”後挑戰“立院”副院長不是難事。



而現任“立法院副院長”江啟臣可望於2026年代表藍營出戰台中市長。



根據《中時新聞網》報導，黃敏惠昨赴議會施政報告後，黃敏修質詢指出，黃敏惠擔任4任嘉義市長，其中1任5年，總計共17年，是前無古人、後無來者且將來應該也沒人追得上的紀錄，在台灣政壇非常傑出，是女性代表、閩南代表，政治前途看好，詢問黃敏惠明年12月25日卸任後有何生涯規畫？



黃敏惠回應，她從來沒想過未來會怎樣，“只想做當下”，市長任期剩604天，凝聚大家的力量很重要，很感謝嘉義市民，她將用最單純的態度和心，和團隊一起拚未來，現在所有心力都放在對嘉義市未來有幫助的事，而參加中台灣、南台灣區域治理平台，就是想幫助嘉義市。



黃敏修說，把眼前工作做好是“標準答案”，自己很看好黃敏惠，“已經把妳的位置安排好，就是接‘立法院副院長’”，還建議黃敏惠思考看看。不過，黃敏惠則未回應表態。