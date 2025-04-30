綠委不滿他拒備詢　轟韓國瑜周萬來自我羞辱

司法及法制委員會空蕩蕩，只有綠委到場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄繼周一邀請“立法院”秘書長周萬來列席備詢未果後，今天續排議程邀請出席備詢，但周萬來等“立院”官員仍未現身。莊瑞雄在委員會上批評，政府官員可以這樣不列席，這哪門子“國會”改革？他認為此舉是院長韓國瑜及周萬來在自我羞辱。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也現場臨時提案譴責官員缺席，因藍白“立委”都未到場，該提案在現場綠委同意下通過。最後因官員未列席報告，莊瑞雄只能宣布委員會散會。



莊瑞雄今天安排“3／25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？”進行專題報告，邀請周萬來和“立法院”相關單位前來備詢，但周等人都未出現。由於莊瑞雄本周連3天都邀周萬來專案報告，對此國民黨“立委”質疑，這擺明就是“藉周打韓”，用此來間接抗議韓國瑜出席上周六的凱道抗議活動。



由於委員會現場衹有綠委到場，藍白“立委”多簽到後就離開，莊瑞雄對此表示，大家也不用有情緒，其實議題應該可以好好說理，但“立法院”竟以幕僚人員不是司法法制委員會監督對象為由，真的非常荒唐，這幾次所排定的議程雖具備政治性，但同時也具有社會重大公益性。任何機關都是有編列預算，這些都是民脂民膏，都需要受“國會”監督。