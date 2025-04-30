黃珊珊未赴凱道遭轟　黃國昌：不必挑撥離間

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）針對426凱道集會，民眾黨“立委”黃珊珊等人缺席，引起小草不滿，台灣民眾黨主席黃國昌30日緩頰道，不同的黨公職有不同要處理的事情，所以沒必要拿出來見縫插針、挑撥離間，這大可不必。



中國國民黨日前號召群眾426上凱道“戰獨裁”，黃國昌親率民眾黨公職出席，但白委黃珊珊、陳昭姿、林憶君沒有出席，引起小草不滿，到黃珊珊臉書洗版批評“黃閃閃”。



台灣民眾黨“立法院”黨團30日上午召開“揭穿民進黨軟爛慣老闆 糟蹋勞工真面目”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”麥玉珍、劉書彬、台灣電力產業工會理事長歐子銘、台灣電力公司台東區營運處企業工會理事長謝雪霞、台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥出席。



黃國昌表示，426上凱道對民眾黨而言，他以黨主席身份公開講過，這不是任何一個政黨的主場，這是人民的主場，所有看不下去“賴政府”施政無能、倒行逆施、傷害民主、踐踏法治的人大家一起站出來。那天有非常多民眾黨公職、有更多小草、有更多支持者都齊聚在凱道上怒吼。



黃國昌緩頰道，不同的黨公職有不同要處理的事情，所以沒必要拿出來見縫插針、挑撥離間，這大可不必。