連賢明：台灣傳產下半年要與陸競爭　很辛苦

中經院長連賢明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）中華經濟研究院長連賢明今天在一場座談會提及，面對中美關稅競爭，台灣傳統產業要非常小心。中國大陸無法進口到美國，會到台灣出口國家做競爭。面對中國大陸產能大，庫存壓力上升，下半年度台灣傳產會非常辛苦，台灣除了美國高關稅，還要與中國大陸競爭。



連賢明說，在中美僵持下，大家觀察對經濟影響，是整個兩邊的經濟預測往下調整，中國大陸事實上宣稱可以撐比較久，因為美國要選舉，加上中國大陸在特朗普第一任就降低貿易依存度。“中國大陸在這一波關稅是做好準備”。



“國策院”今天舉行“特朗普新政對國際秩序的挑戰與重塑”座談會。論壇分為兩個場次，場次一是經貿動盪與台灣的應變；場次二是地緣政治重組與台灣的角色。



連賢明指出，特朗普政策下，大家關注中國大陸應對影響與對台灣影響，整個特朗普關稅下來是三波。第一波，毒品、移民，這一波也有中國大陸，美國認為中國大陸協助毒品進口；第二波課徵鋼鋁高關稅，這部分也有中國大陸，全世界鋼鋁進口到美國通通加稅；第三波是對等關稅，對等關稅中國大陸也被列為稅率相對高，唯一沒有豁免就是中國大陸。



他表示，過去中國大陸進口到美國小包裹過去都免稅，但是中國大陸短短幾年內，小包裹有十幾億美元市場，對於電商造成很大影響。現在中美喊價稅率高成這樣，其實已經沒有意義。而中國大陸每一波都有反制，特朗普第二任上任前，中國大陸就研究過美國紅州需要什麼商品。

