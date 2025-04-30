高碩泰：盧比歐雖是知台派　台灣勿一廂情願

高碩泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）前駐美代表高碩泰今天在一場座談會指出，美國總統特朗普上任一百天，之前預言應該不是升級版、下半場或是續集。而在一百天之後證實，雷聲大、雨點大，還是颱風等級，把過去的都打掉重練，不管是政策、用人佈局考量都是。特朗普拋出震撼都在想像中，但是力道、影響之大、之深是意料之外。



高碩泰也談到，美國務卿盧比歐雖是知台派，但他現在要維持盡量不表態。台灣不能因為朝中有人就有一廂情願的想法。要怎麼跟特朗普2.0打交道，現在是關鍵時刻，我們還有很多工作要努力。



“國策院”今天舉行“特朗普新政對國際秩序的挑戰與重塑”座談會。論壇分為兩個場次，場次一是經貿動盪與台灣的應變；場次二是地緣政治重組與台灣的角色。



特朗普今天在密西根州慶祝他就職百日，在他經濟因應之道引發質疑的此時，他承諾他的總統任期才剛起步，並提及包括輝達和台積電的企業都在美投資。



高碩泰指出，美國是總統制，人事、政策應該是可以預測，但是對於特朗普人事佈局與政策要更務實與踏實。其中一個觀察角色是，特朗普國安角色之一國務卿盧比歐。特朗普第一任不管怎麼不按牌理出牌，過去有大人出主意、踩煞車，最後大家因為瞭解而分開。但是特朗普2.0，老闆還是特朗普，但是能說上話的大人衹有盧比歐。