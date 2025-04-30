台經院：3月製造業景氣降為低迷黃藍燈

3月製造業景氣燈號。(圖:台經院提供) 中評社台北4月30日電／關稅壁壘風險升溫，台經院對廠商調查顯示，看壞未來半年景氣表現的業者比例較上月數值增加，拖累經營環境面指標。台經院今天發布今年3月製造業景氣燈號，由代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈，為2025年以來第二個黃藍燈。



台經院指出，在2025年3月台經院製造業景氣燈號部分，隨著美國關稅政策調整，已造成全球貿易風險升溫，雖然歐盟工業信心指數回升及中國PMI指數較上月數值增加，然美國及日本製造業PMI指標皆較上月數值下滑，且處於緊縮區間，顯示全球製造業前景仍呈分歧。



台經院續指，台灣製造業受惠於AI、高效能運算等商機持續，資通及電子零組件等需求仍旺，及客戶因美國關稅變數提前拉貨，進出口、製造業生產指數與外銷訂單年增率仍呈雙位數成長，惟春節干擾因素退去，漲幅已較上月數值明顯縮小，影響需求及原物料投入等指標表現。



台經院表示，整體製造業景氣信號值由2025年2月修正後之16.66分，減少4.54分至2025年3月之12.12分。



就細部產業來看，台經院說，受到美國關稅變數影響，客戶提前拉貨效應，製造業進出口、外銷訂單及生產指數等年增率維持雙位數成長，惟漲幅因2月春節基期因素退去而明顯縮小，導致各產業燈號多較上月表現轉差，其中資通訊相關產業因需求仍旺，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業轉為代表景氣持平的綠燈。

