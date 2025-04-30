新竹縣罷免連署倒數5天　藍綠看板大戰拚了

藍委林思銘架設巨型看板反惡罷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月30日電（記者 盧誠輝）新竹縣罷免連署第2階段最後倒數5天，藍綠雙方都在新竹縣的主要幹道上各自架設看板拚了，罷團喊告急催連署書，反罷團則以“反惡罷、反造謠、顧民生”為主軸，雙方隔空交火，到底第二階段罷免連署能否通過成案？答案在10天後就會揭曉。



新竹縣藍委林思銘和徐欣瑩罷免連署第2階段從3月11日啟動，將在5月10日截止，罷團則預計最後收件日為5月5日。依新竹縣第一和第二選區選舉人數估算，罷免林思銘第2階段連署門檻須達2萬3286份，罷免徐欣瑩第2階段連署則須2萬1526份。



隨著新竹縣罷免連署第2階段進入最後倒數階段，罷免林思銘團體近日在新竹縣主要幹道的68快速道路旁，架設起巨型看板，內容為“罷免告急，下架林思銘！出門連署！成案門檻就差一步！二階未通過，就沒有罷免投票！”



林思銘則在同樣在68快速道路下竹東交流道附近架設起巨型看板反制，內容為“預算創新高，罷免亂亂凹”和“那些年民進黨要我們排的隊”，細數2020年排隊買口罩、2021年排隊打疫苗、2023年排隊買雞蛋，呼籲選民要“反惡罷、反造謠、顧民生”。



據瞭解，新竹縣本來就是藍營的大票倉，罷團初期推動連署時並不順利，後來是在民進黨資源挹注後，罷免連署狀況才較有起色。雖然罷團在連署最後幾天仍一再喊告急，但林思銘仍不敢大意，除同樣架設巨型看板外，也勤跑基層出席各項活動來反惡罷。