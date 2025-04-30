盧秀燕要補助　官員推給“立院”凍刪預算

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，“南區忠明南路道路改善工程”完工，該工程斥資新台幣1.54億元，改善路面及人行道等基礎建設，獲“內政部”補助1.1億元，盧秀燕感謝“內政部”攜手地方政府完善人本道路建設，也向出席活動的“內政部政務次長”董建宏喊話，補助多多益善。董則回應，預算遭“立法院”凍刪，籲請“立委”速審前瞻預算，才能撥補地方政府。



台中市打造“人本友善”通行環境，其中南區忠明南路位於市區核心地帶，為串聯西區與大里區的重要幹道，市府去年展開行人安全與整體通行品質改善工程，投入新台幣1億5400萬元施作，30日舉辦完工典禮。



盧秀燕指出，台中市人口突破286萬人，成為全台人口第二大城，道路品質與人行環境密切關係市民生活品質，忠明南路是市區中環道路，全長20幾公里，路旁店家林立、人口密集，整體改建不容易，故分5計劃全線改善，包括燙平道路、拓寬人行道、現行路型優化、電纜地下化等。她說，這次獲得中央82%補助，是有史以來最高，感謝“內政部”協助。



盧秀燕並向代表“內政部”出席的“政務次長”董建宏喊話，期待未來補助能夠多多益善！董建宏說，道路平整與安全是攸關人民生活福祉，該路段周邊涉及2萬多名學生人本安全，因此“內政部”補助82%工程款。另外，針對交通道路的所有經費也完整編列，盼透過補助，完善全台人本通行環境。他並提到，但由於預算遭“立法院”凍結、刪減，籲請“立法院”盡速處理前瞻計劃預算，才能夠挹注地方政府工程。



據瞭解，前瞻基礎建設計劃第5期（2025年度）預算尚待“立法院”排審。“內政部長”劉世芳日前表示，該預算攸關各縣市政府所期待的道路建設，若無法順利完成三讀，將導致439個執行中的案子面臨資金無法銜接的困境，待核定的案件也可能發生無法於今年及時發包的窘境，“內政部”預估，補助地方政府預算金額約新台幣64.55億元。