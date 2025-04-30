捲入綠營戰火！謝龍介：別把政治弄到沒人性

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／有意參選民進黨台南市長的民進黨籍“立委”林俊憲近日槓上同黨“立委”陳亭妃，質疑其“藉國民黨的力量來打擊黨內同志”、“國民黨籍“立委”謝龍介派議員都支持陳亭妃”等。謝龍介30日受訪表示，自己也曾陪林俊憲直播，霸氣喊，別把政治弄到沒人性。



林俊憲日前在臉書發文，點名同黨台南市長競爭對手“立委”陳亭妃“藉國民黨的力量來打擊黨內同志”，並再指“國民黨“立委”謝龍介派議員都支持陳亭妃”。陳亭妃則回酸林俊憲“跟林謝龍介比較好”、“我跟他（謝龍介）戰了5次、贏了5次。”不只如此，陳亭妃今在“立院”遇到謝龍介時，謝伸手要和握手，但陳亭妃卻轉身就走，深怕遭疑藍營力挺助選。



對此，謝龍介30日在“立法院”接受媒體聯訪回應表示，自己沒有手下，每個議員也都是獨立個體，“誰要支持誰，誰有什麼策略運用，相信台南選民都看在眼裡。”



謝龍介也表示，自己也陪林俊憲直播、騎腳踏車、甚至開箱辦公室，“我能做的盡量做，但是不要太過分。”



謝龍介意有所指表示，“民調落後比較急，這我們可以體諒，也可以幫忙”，但是要蹭的話，應該要有個底線，“不要不講道義，把政治弄到沒人性。”