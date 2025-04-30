羅致政：特朗普曾說中攻台重稅反制　陸演練

羅致政。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）民進黨英系前立委羅致政今天在一場座談會表示，美國總統特朗普曾在一個選舉場合說，中國若入侵台灣要課徵150％至200％關稅，美國現在課這麼高關稅，這是嚇阻。中國大陸現在提前演練了美國的制裁行動。未來若發生課徵關稅的嚇阻反制，中國大陸動作會提前且更快，因為已提前演練了。



“國策院”今天舉行“特朗普新政對國際秩序的挑戰與重塑”座談會。論壇分為兩個場次，場次一是經貿動盪與台灣的應變；場次二是地緣政治重組與台灣的角色。



羅致政並指出，美國總統特朗普唯一確定的就是充滿不確定性，大家都不知道怎麼跟特朗普談判，因為他不是一位正常談判者，關稅方程式，大家也看不懂。接下來韓國6月要補選總統，特朗普會不會成為最大助選員？



羅致政表示，加拿大總理卡尼都說遭到美國背叛，過去的美加關係不存在了，相信歐洲也一樣。美國跟盟友關係出現量變、質變，因此，應對中國大陸一定會出現變化，美國不可能一方面要求安全合作，卻要在貿易上對抗。就算美國在印太區域保證要確保和平穩定，就算美國把資源都放到印太，但是可信度與能力問題仍受質疑，盟友會質疑美國還是可信的朋友嗎？



羅致政說，特朗普說過很多話，進一步解讀都是有問題，北約第一次動用集體防衛是在911之後幫助美國，但美國不相信其他國家。信任度是非常重要的議題，未來挑戰還很多。特朗普任期未來還有1361天，期中選舉後，特朗普政策可能改變嗎？“他懷疑，因為特朗普本身就是一個變數”。



“國策院”副院長郭育仁也在與談中表示，特朗普上台百天，包括：美日峰會以小多邊維持印太秩序與周邊安全，但這沒有太多報導。美日韓第一次海軍聯合軍演在濟州島南邊。從4月20日到5月初美菲軍演，是歷年規模最大，參演國數量最多，包括：日本、澳洲、英國、法國、加拿大等都派兵參加。

