陳茂松：賴清德沒下軍令狀　卓冠廷得意忘形　

民進黨“正國會”中常委陳茂松。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）民進黨發言人、“正國會”新北議員卓冠廷日前受訪宣稱，黨主席賴清德下軍令狀，每一區都得救，並要求35個罷免案全部二階段連署都要過。同為“正國會”中常委陳茂松今天常會後受訪說，賴清德會中有澄清希望黨全力協助罷團，但沒有下軍令。陳也說，“我同為“正國會”，也覺得卓冠廷得意忘形”。



陳茂松說，賴清德主席說公民團體希望幫忙就幫忙，沒有講到35席二階都要通過。卓冠廷可能看到情勢得意忘形，講得過火，賴主席是沒有這樣講。“我是“正國會”也覺得卓冠廷得意忘形”。賴清德如果這樣講，就是跟中國國民黨主席朱立倫一樣亂了分寸，“總統”沒有這樣講，不會這樣講，他都有在場。



他也說，當時是因為黨中央會接民眾反應電話、專線報告，有些民眾打來反應，地方議員都沒有動員，希望秘書長林右昌去了解投訴的狀況，這是應該的，各地公職人員做不好，要秘書長去了解也是正常。他也再次強調，卓冠廷那個節目有點得意忘形，“我聽也覺得怪怪的”。



至於台南初選競爭激烈，中常委陳亭妃是否在中常會跟主席陳情。陳茂松說，台南事情他沒有在現場，不了解。但賴清德主席剛說中常委林俊憲今天不在場，改天等林俊憲在場再講。主席對此就沒有多說。