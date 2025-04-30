朱立倫喊話賴：為政以暴　離心離德

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會時發表談話，他批評賴清德已經忘了自己是“中華民國總統”，每天為了權力以及民進黨能持續執政而鬥爭，他並以“為政以德，眾星共之；為政以暴，離心離德”呼籲賴清德，“放國人一馬”，並召開“國是會議”，朝野共同坐下來討論，一起面對台灣內部與國際上的挑戰。



朱立倫28日宣布啟動罷免賴清德和民進黨綠衛兵“立委”行動，但今天的中常會談話他並未再提及罷賴一事。



朱立倫在中常會上表示，426多達25萬的民眾匯集上凱道，大家發出怒吼，這就是人民的主場。這場活動是誰號召來的？就是那位坐在府裡面的賴清德，但賴卻告訴大家，去天安門抗議，而且發動檢調持續大搜索、羈押，嚴厲對待在野黨，命令綠營黨公職人員要通過罷免藍營“立委”二階連署。



朱立倫說，這真的就是他認識的賴清德，完全沒有改變，但他忘了自己是“中華民國總統”，忘了民眾賦予給他的權力是治國、團結台灣，安定社會，解決問題，而不是每天搞鬥爭，只為了自己的權力，以及民進黨能持續執政。



朱立倫強調，唯有德政才能名留青史，而暴政會遺臭萬年，他要提醒賴清德，為政以德，要有包容心，今天民眾抗議的不只是獨裁，而是為政不能以德，不能包容任何的意見，也沒有認真努力讓民眾過上好日子。