韋恩斯坦：台灣要大膽、務實增加軍事支出

保守派智庫哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）美國保守派智庫哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦 (Kenneth R. Weinstein)30日在台北一場論壇上表示，美國不再願意為全球防務與安全買單，台灣應效法德國、以色列，必須理解台灣的防衛，是台灣自己的事，美國會提供協助，但台灣必須展現自我防衛的決心與能力，只要做得越多，美國就越容易協同防衛。



韋恩斯坦說，在貿易上，美國最棘手的對手仍然是中國大陸，美國的戰略目標是與中國大陸進行“戰略性脫鉤”，尤其在稀土、藥品、製造業、電動車與電池等領域，這將對全球貿易體系帶來衝擊，但若能與盟友建立強健的貿易與防衛合作，就能減少對中國大陸的依賴，削弱中國大陸的經濟影響力。台灣政府應儘快提出一個大膽、務實、具體的方案，加強“國防”支出與訓練，並應對資訊安全與網路安全等挑戰，相信未來會看到一個更深化台美貿易與安全合作關係。



美國總統特朗普上任百日，台大社會科學院、胡佛東亞民主中心30日共同舉辦“特朗普上任百日，從華府看印太戰略”座談會，由“中研院”院士吳玉山主持，並邀請保守派智庫哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦 (Kenneth R. Weinstein)主講，哈德遜研究所資深研究員、前國民黨籍“立委”許毓仁，前經貿談判辦公室代表鄧振中，台灣大學社會科學院國際長郭銘傑、日月光半導體執行長吳田玉與談。



韋恩斯坦表示，特朗普認為美國過度熱衷不切實際的利他主義，這些計劃並未能改變中東、阿富汗，更遑論在反恐戰爭中見效，卻花費了數千億美元，最終都以失敗告終。同樣的，在貿易政策上也很失敗，推動全球自由主義秩序，讓美國的成本高於收益。



韋恩斯坦說，特朗普早在30多歲就主張，建立全球自由貿易體系，尤其讓中國大陸加入，導致美國去工業化，製造業移轉到中國大陸，但中國大陸並未遵守當初加入WTO時所承諾的公平貿易規則，反而依賴公營企業並透過大量補貼，使中國大陸商品在國際市場上佔據優勢。特朗普對美國貿易的觀點是，過去的談判代表努力去討好對手，簽下對美國長遠不利的自由貿易協定。



韋恩斯坦指出，特朗普在2016年、2020年及2024年的願景都是“讓美國再次偉大”，關鍵就是重振美國的製造業，特朗普認為建制派只是“管理”事務，無法“改變”事務，缺乏實現變革的視角，特朗普執政的本質，是將自己視為“改變者”，而不是來維持現狀的。

