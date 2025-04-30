警方藍綠雙標？台北警局長：高雄較積極

左起台北市警局長李西河、市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市議員徐弘庭30日質詢，為何有人發文“監察院長”“陳菊走了？”4小時就被抓到案，他告網友妨害名譽卻遲未有下文？台北市警局長李西河答詢坦承，確實在網路上要偵辦會比較慢，而高雄警可能辦案的積極、專業度夠。



國民黨籍台北市長蔣萬安30日下午赴台北市議會進行今年度台北市總預算第1次追加（減）預算案暨附屬單位預算及綜計表修正案編製經過與詢答。



徐弘庭質詢，在美國總統特朗普發動關稅戰，影響百工百業，有看到蔣萬安第一時間有針對台北市產業進行相關作為，但他要問內政，警方是否有對藍綠辦案雙重標準？陳菊住院逾4個月，一名待業陳姓女碩士22日晚在網路發文詢問“陳菊走了？”馬上被高雄市警局火速4小時內通知到案，依社維法函送裁處。而他本人被網友誣賴關說比特犬咬傷民眾案，他3月18日向台北市警局信義分局報案，控告網友妨害名譽，結果到現在都沒抓到人。



蔣萬安先請李西河答詢，李西河說，警方對於一般任何報案受理都會積極查處，報章媒體揭露的，或被交辦的，也都受理，只是網路方面可能比較慢。至於高雄市警局可能積極、專業度夠。