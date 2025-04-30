朱立倫：美元貶破30　台經濟大風暴將來襲

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）針對台灣面臨美國關稅戰的處境，中國國民黨主席朱立倫今天表示，美元再度大幅度貶值，今天已經跌破新台幣32元大關，從月初至今少掉將近4%，就是我們所有出口的毛利。他認為，下個月美元還會繼續跌，台灣會繼續面對匯率戰，如果有一天美元兌台幣破了30元，就等著看台灣經濟的大風暴即將來。



朱立倫強調，再加上他已經早就提醒6月的美債危機，台灣最可能受害，因為台灣相對的美債比例最高，金額也很大，而明明眼前有這麼嚴峻的挑戰，他多次提出呼籲，不斷強調朝野要坐下來討論面對的困難，結果賴清德完全置之不理。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，特別針對台灣面對的經濟危機做出以上表示。



朱立倫說，美元、美債問題愈來愈嚴重，今天美元匯率再度大幅貶值，跌破新台幣32元大關，只剩31.9元，從月初的33.2元，現在只剩下31.9元，最受影響的就是所有出口廠商，他預估下月還會繼續貶值，一旦破了30元，大家就等著看台灣經濟大風暴的來臨。



朱立倫提到，民眾口袋的錢不見了，不是衹有股市、匯市，還有嚴重的詐騙案件，昨天發生的詐騙件數將近600件，被詐騙金額將近4億元，比去年同期高漲快要2倍，1個月將近2萬件詐騙案件，政府有責任提出辦法解決。



此外，朱立倫表示，明天是“勞工節”，國民黨今日上午頒發優秀勞工與工會代表，感謝勞工，因為勞工就是國民黨的根與寶，但基層勞工非常委屈，台灣的經濟成果並沒有落實到勞工身上，大家至今普遍低薪、高風險，國民黨會全力支持勞工，而放假就是最基本的，國民黨會在“立法院”繼續推動還假於民。