將被搜索？國民黨：不能排除、沒什麼好怕

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）檢調針對罷免民進黨“立委”團體涉不實連署一事，近來持續搜索、約談中國國民黨多個地方黨部，並羈押相關人員，國民黨中央黨部是否已做好可能被搜索的準備？國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，這是一個蠻難回答的問題，從民眾黨前主席柯文哲到最近一連串針對國民黨各地黨部，都可以看出檢調辦案的脈絡，最終的目標也不能排除。



林寬裕強調，但國民黨一向光明磊落行事，沒有什麼好懼怕，會做好充分準備，在法律範圍內維護自身權益。



國民黨今天下午召開中常會，林寬裕在會後轉述時針對媒體提問做出以上表示。



此外，有關民進黨秘書長林右昌表示，罷免偽冒連署可能要朝組織犯罪的方向偵辦，媒體詢問這是否對檢調下指導棋？



林寬裕說，組織犯罪大家應該都可以很清楚，國民黨主席朱立倫在今日中常會上也說，台灣詐騙案光在昨天就有600多件，這些系統性的詐騙犯罪如果與去年相比，多了200%，但這些案件不見當局者做努力，只對一些與他不同意見的人來做辦案。



林寬裕舉例說，這就好像在路上看到有人闖紅燈過馬路，就立刻抓起來，用社維法羈押幾天。這些動作都很明顯就是衝著在野黨而來，國民黨會堅持走自己的路。



至於基隆市政府民政處長張淵翔坦承涉及運用戶政系統協助罷免綠營議員連署，遭基隆地方法院裁定交保，林寬裕說，對於特別個案，他就不先做討論，一切交由法院裁判，但政府所有的電子系統，只要留下任何足跡，事後都可以查出證據，張淵翔到底是不是有什麼樣的不法，就交由法院裁判，國民黨現在不必跟著一些帶風向的人士起舞。



但林寬裕強調，從最近一連串檢調辦案方式大概可以得出幾個結論，就是辦藍不辦綠、雙標，先射箭再畫靶，押人取供，現在回想所謂的偵查不公開，卻是偵查大公開，難道大家不覺得不寒而慄嗎？



他說，檢調辦案完全都是針對在野黨，從先前的柯文哲，再到現在的國民黨，每一個案件都是希望扼殺在野不同的意見，但國民黨絕對不會因為如此而退怯。