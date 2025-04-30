蔣萬安：用民政系統查個資助罷　應是違法

左起台北市長蔣萬安、民政局長陳永德、警察局長李西河。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月30日電（記者 張穎齊）檢調大偵辦中國國民黨涉罷綠委連署偽造文書案，國民黨籍基隆市民政處長張淵翔認罪用戶政系統協助查詢相關個人資料。國民黨籍台北市長蔣萬安30日答詢時表示，若屬實，確實用民政系統查民眾個資，應是違法，台北市會加強防治。



基隆地檢署偵辦罷免民進黨籍基隆市議員張之豪、鄭文婷團體的涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，29日晚間基隆地院裁定40萬元新台幣交保、限制住居。據瞭解，張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書；全案尚有多名共犯未到案，將還有下一波約談動作。張淵翔稍早已向基隆市長謝國樑請辭獲准。



國民黨籍台北市長蔣萬安30日下午赴台北市議會進行今年度台北市總預算第1次追加（減）預算案暨附屬單位預算及綜計表修正案編製經過與詢答。



民進黨籍台北市議員林亮君質詢，張淵翔發生市府部門勾串罷免連署的重大醜聞弊案，請問蔣萬安看法如何？台北市政府要如何防治政府官員利用戶政系統去查詢市民個資？



蔣萬安答詢，若確實用民政系統查民眾個資，那應該是違法。他會請民政局、警局花1個月去研議警示系統。



台北市警局長李西河表示，台北市警局有自己建立一個大數據資料，若有非公務的查詢，馬上會被查到。民政局長陳永德則說，民政局沒警示系統，但會按每日、周、月、年固定的檢查系統。