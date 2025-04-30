台電員工揭電力補貼是騙局　號召明上街頭

台電員工無法再忍受高層為了配合政客一直粉飾太平，缺電的情況，基層員工號召勞動節包圍“經濟部”。(照:楊家法提供) 中評社台北4月30日電／明天是五一勞動節，氣候先鋒者聯盟發起人、台電資深員工楊家法抗議民進黨政府錯誤的電力政策，號召台灣電力公司的員工上街頭。楊家法表示，政府口口聲聲說不缺電，但不缺電是白天不缺電，晚上可吃緊的，但官員不會告訴你。



楊家法自1984年加入台電，至今已有30年的工作經驗。



資料顯示，這三年挹注增資及撥補台電的金額已超過新台幣三千億；然而“經濟部”對外說法是台電這三年共虧損4200億，但如果把挹注及撥補還有資產重估這些美化手法去掉，這三年台電實質虧損超過5500億，也就是這三年平均一分鐘至賠32萬，簡直“睜眼賠錢，閉眼也賠錢！”



根據《中時新聞網》報導，楊家法受訪指出，今年的5月17日，核三廠的2號機將依法關閉，這將是台灣供電能力的巨大危機，也是台電公司財政的又一重擊。雖然“經濟部”與台電口口聲聲說電力尚可夠用，但我們看到的現象充滿矛盾，或至少呈現出來的就是電力異常吃緊。比如4月22日，當天大林5號機被發現併聯發電，就是當天的電力實在不夠，只能動用這座最老的緊急備用機組。



“經濟部”能源署對此曾表示，考量氣溫偏高，加上21日晚間興達3號機故障，為促進供電系統穩定，因此決定啟動大林5號緊急備用燃氣機組，屬正常穩定供電調度；另針對極端氣候頻繁、水情變化劇烈，自2023年起，在法規條件許可下，將尚未拆除的除役機組規劃轉為緊急備用電力設施。



楊家法說：“氣溫偏高？4／22大約就28～32度吧？ 這個溫度算極端氣候？就要開啟緊急備用機組？ ”



他說，32度當然不成立，看法規：“環保署的解釋函說要有‘預估備轉容量6%以下’耶！台電那幾天的官網呈現的備轉容量是多少？14～22%！”



楊家法繼續說：“另外，興達電廠3、4號燃煤機組的角色也有點問題，這2座燃煤機組已逼近40年都準備除役，而目前都是沒有操作許可證的情況（台電把它轉為備用機組，備用機組這個名稱我過去從來沒有聽過，過去衹有緊急備用機組，也就是6%橘燈才能開的緊急備用機組。大家都在批評這種老舊燃煤機組是空染元兇，結果現在它們卻不能除役，這不就再次證明缺電了嗎？”