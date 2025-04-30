遠見民調新出爐　“倒閣”、大罷免都遇冷

民眾連署罷免。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／《遠見》30日公布最新民調，針對“立法院”是否應發動“倒閣”與近期大罷免行動進行調查，結果顯示，民眾對於罷免行動有45.9%受訪者不贊成，40%贊成，至於“倒閣”，有50.9%的民眾不贊成，32.6%民眾贊成，顯示社會對於重大政治變動仍持審慎態度，傾向以制度性方式處理政治不滿。



在罷免行動方面，民調顯示，45.9%受訪者不贊成罷免行動，贊成比例為40%。其中，29.2%“很不贊成”、16.6%“不太贊成”；而24.5%“很贊成”、15.5%“有點贊成”。



泛綠支持者有81.1%贊成罷免行動，泛藍及台灣民眾黨支持者則有分別80.7%與77.4%不贊成；政黨中立者中，47.1%不贊成，23.9%贊成。



反對罷免的主因中，有48.3%認為會造成社會與行政資源浪費，17.2%擔憂激化朝野對立，另有11.9%認為罷免理由不足，4.4%擔心施政延續性受影響，3%則認為年輕人可能遭煽動，另有12.4%選擇“以上皆是”。



支持罷免者中，63.2%主張罷免藍營“立委”，僅9.5%贊成罷免綠營“立委”，18.4%則認為不分藍綠，只要表現不佳者都應該被罷免。



在“倒閣”議題方面，民調指出，有50.9%的受訪者不贊成“倒閣”，其中22.4%“很不贊成”，28.5%“不太贊成”；表態贊成者則占32.6%，包含14.1%“很贊成”及18.5%“有點贊成”。