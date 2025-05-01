台灣人疑美升高　袁鶴齡：賴當局路線危機

逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月1日電（記者 方敬為）根據華府智庫“布魯金斯研究所”（Brookings Institute）民調顯示，台人對美國的信任度呈現下降，甚至創新低。逢甲大學EMBA兼任教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，美國總統特朗普的不確定性，以及對台灣不友善的政策，導致台灣人疑美比例攀升，“賴政府”若持續親美路線，就會產生內部矛盾，民眾也會對賴反感甚至是懷疑，賴清德的施政若不調整，可能出現危機。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



華府智庫“布魯金斯研究所”（Brookings Institute）25日公布台灣民眾對美國信任度民調指出，特朗普重返白宮後，台灣人對美國的信任度下降，對於華府介入中國大陸攻台的信心也下滑，46.7%的受訪者認為美國“不可能”或“非常不可能”協助台灣，凸顯現在美國被台灣視為較不可靠的夥伴，並且對全球民主構成負面影響。



台灣方面，有15.9%受訪者認為美國是“非常不值得信任”的盟友，相較去年7月的8.2%增加接近1倍；有22%認為“不值得信任”；“非常值得信任”或“值得信任”約23.1%。事實上，台灣對美國的信任度逐年下降，根據多位學者追蹤，烏克蘭戰爭尤其加深台灣的悲觀情緒。



針對美國在台海戰爭下提供支援的可能性，僅有37.5%受訪者認為“可能”或“非常可能”，低於2024年7月的44.5%。至於認為美國“不可能”或“非常不可能”協助台灣者則有46.7%。甚至在黨派支持者方面，即便是最信任美國的民進黨支持者之中，這8個月來對美國的信任度也下降了14個百分點。



針對該民調，袁鶴齡指出，民進黨選擇“親美抗中”，“疑美論”在台灣沒有空間，也被不允許。尤其執政的民進黨“賴政府”也一廂情願靠向美國，賴清德先前就公開批評疑美論調，如今特朗普捲土重來，對國際間打出對等關稅政策，美國的誠信因此受到各國質疑，也加深台灣人對美國的不信感，這也會使得“賴政府”的政治路線受到質疑。