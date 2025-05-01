中評關注：藍縣市長對罷賴低調　另有考量

國民黨主席朱立倫拋出罷免賴清德。（中評社 資料照） 中評社台中5月1日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫拋出520後發動罷免賴清德，引發討論，藍營內部卻反應不一，尤其中南部地方首長及黨公職都保守以對。據了解，部分縣市長考量到罷賴門檻難以達標，加上當前各地的罷免連署正在進行中，擔心相關議題成為催化劑，因此多不願對此表態。



國民黨與民眾黨26日在凱道“戰獨裁”，向“賴政府”發出怒吼，主辦單位宣布有25萬人到場。朱立倫進一步宣布，賴清德就職將滿一年，今年520後開始將發動“全民罷免賴清德”。



不過，藍營內部對罷賴的主張反應不一，因為從發動罷免的門檻來看，幾乎不可能辦到。根據罷免程序，需要“立法院”1/4席“立委”提出，2/3席（至少76席）同意才能成案，即便在野“立委”全數同意，還差14席。



尤其中南部的藍營首長及民代格外保守，台中市長盧秀燕被問到是否贊成罷免賴清德時，第一次微笑不語，第二次直接對媒體說“不談政治”；南投縣長許淑華也態度低調，僅回應“尚不成熟”，似乎有意對罷免賴清德議題冷處理。



由於各地罷免連署的情況不一，以中南部的情況來說，雖然罷免藍委行動在第一階段連署時來勢洶洶，但部分選區，尤其是非都會區在進入二階連署後，顯得後繼無力，包括彰化縣藍委謝衣鳳、南投縣藍委馬文君、台中市藍委顏寬恒、楊瓊瓔等人，在迫近連署期限的當下，仍尚未達標，或未滿足安全連署門檻。



這些連署表現不如預期的選區，藍營黨公職會希望保持低調，並盼“無法成案”，多一事不如少一事。所以當罷免賴清德的議題被拋出時，地方藍營反而擔心激化藍綠選民對立，成為連署催化劑，因此不願對相關議題正面表態。



按現階段“立法院”席次來看，罷免賴清德確實幾乎是不可能，因此地方藍營人士私下表示，現在提罷賴言之過早，應在各地罷免連署成埃落定後，在第三階段投票時發動相關議題，將罷免賴清德作為號召，促使非綠選民站出來投票，因為只有保住藍營在“立法院”的席次，同時罷免掉綠委，才有可能操作罷免賴清德。當前提出罷賴，在時間點上確實有些尷尬。