關稅衝擊觀光業　盛治仁估不會變成持久戰

左起，雄獅旅遊國旅入境暨全球鐵道總經理王岳聰、雄獅旅遊董事總經理黃信川、台鐵公司副總經理劉雙火、雲品國際董事長盛治仁、頤宮中餐廳行政主廚陳偉強、雲品國際西餐行政主廚王輔立。(照:雄獅旅遊提供) 中評社台北4月30日電／美國對等關稅波及觀光旅遊，雄獅董事總經理黃信川表示，目前個人旅遊未受影響，但部分企業員旅踩煞車；雲品國際董事長盛治仁推估，關稅不會變成持久戰，在各方壓力和與各國取得談判成果後，美國政府會很快把事情劃下句點，回到原本生活、正常經濟狀態。



雄獅旅遊、雲品國際旗下君品Collection與台鐵今天舉行記者會，宣布鳴日廚房推出米其林饗宴。黃信川表示，鳴日廚房行程第3季將啟航，預期很快就會完銷，近年來鐵道觀光逐漸打開市場，去年雄獅鐵道旅遊營收約新台幣4億元至5億元，今年目標要達8億元。



美國總統特朗普端出對等關稅，衝擊全球經貿，市場擔憂引發經濟衰退，衝擊與消費息息相關的觀光旅遊產業。



針對特朗普關稅影響，黃信川說，有看到部分企業員工旅遊踩煞車，估計首季會比去年好，第2季和第3季估計都差不多持平，第4季要持續觀察。



雲品國際董事長盛治仁指出，內部把關稅戰當成新一波的疫情看待，觀光產業雖不是第一線受衝擊，但當第一線受傷，市場消費就會降下來，進而影響到第二波、也就是觀光產業的狀況。



他說，雲品國際估計今年整體營運還是會比去年成長，4月初台股崩盤，確實那幾天很多訂位就突然取消，影響高價餐飲市場，不過營運上該做的事情還是按照計劃，很多委託經營案都持續洽談中。



盛治仁表示，有聽到中南部傳統產業因關稅影響，暫停舉辦員工旅遊計劃，“雲品會想像最壞情況來做準備”，但認為美國關稅應該不會變成持久戰，在各方壓力和與各國取得談判成果後，美國政府會很快把事情劃下句點，回到原本生活、正常經濟狀態。