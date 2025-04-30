屏東縣長周春米陪80歲母親看展　互動逗趣

民進黨籍屏東縣長周春米（左3）帶母親（左2）出席活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月30日電（記者 蔣繼平）明年爭取連任的民進黨籍屏東縣長周春米，在母親節前夕，特地帶著高齡80多歲的母親出席屏東一場原住民靈媒特展的開展記者會。周春米與母親的互動十分自然有趣，周還誇媽媽蠻會搶鋒頭，而這也不是周媽媽第一次亮相，去年過年時，周春米就曾找母親合錄年菜影片，母女互動也製造出話題。



屏東縣政府主辦的《靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展》4月22日到10月26日在屏菸1936文化基地原民館特展室展出，30日下午舉辦開展分享會，現場近百人到場，並邀請靈媒代表現身說法，並安排原住民小朋友歌謠隊表演。靈媒也以莊嚴神聖的生煙祈福儀式為展覽揭開序幕，會後人潮湧入展場。



周春米30日帶著母親出席記者會活動，周春米上台致詞時也特別提到“今天也帶了媽媽來，帶她來走一下。”這時高齡80多歲的周媽媽突然站起來向眾人揮手，周春米見狀連忙說“等一下，不用起來啦。”但因為來不及，周後來還是笑著說“媽媽也蠻會搶鋒頭的。”讓眾人聽了哈哈大笑。



周春米說“也快母親節了，屏東很多文化活動，也想帶媽媽來看看，真的是非常感謝屏東傳承這麼重要的文化。”



屏東縣原住民處指出，在部落的大型歲時祭儀或日常祈福儀式中，靈媒始終是不可或缺的靈魂人物，不過這項古老文化正面臨傳承斷根的危機，靈媒制度逐漸式微，展覽集結40多位屏東縣內靈媒，分享自身生命故事，讓外界認識其與自然間的緊密連結與歷程，及所肩負的責任與甘苦。

