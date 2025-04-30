韋恩斯坦建議台灣　大膽與美談新軍購案

哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）台灣前經貿談判辦公室代表鄧振中30日在一場論壇上表示，美對台課對等關稅32%，比起主要競爭對手日本、韓國都高，這將讓台灣產業嚴重受傷。哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦（Kenneth R. Weinstein）則鼓勵，對美談判沒必要慌張，越主動就越有機會，不如大膽地與美國談新的武器採購方案，美國總統特朗普並不是一個墨守成規的人。



美國總統特朗普上任百日，台大社會科學院、胡佛東亞民主中心30日共同舉辦“特朗普上任百日，從華府看印太戰略”座談會，由“中研院”士吳玉山主持，並邀請保守派智庫哈德遜研究所前總裁韋恩斯坦（Kenneth R. Weinstein）主講 ，哈德遜研究所資深研究員、前藍委許毓仁，前經貿談判辦公室代表鄧振中，台灣大學社會科學院國際長郭銘傑、日月光半導體執行長吳田玉與談。



鄧振中指出，台灣在對美談判中的關鍵是，相較於主要競爭對手日本（24%）、韓國（25%），卻被課以更高的關稅，台灣希望關稅歸零，但即便不能，也至少不要高於日本、韓國、馬來西亞，否則產業將受到嚴重傷害。



鄧振中說，賴清德也已宣布要提升“國防”經費，希望台灣增加軍費時，美國也能與台灣進行聯合訓練、情報共享與後勤支援，以此提升自我防衛的能力。



韋恩斯坦回應，他認為談判沒必要慌張，主動出擊就能展現最好的一面，越主動就越有機會，特朗普在2016年與蔡英文通話並非偶然，特朗普本來就不是一個墨守成規的人，台灣應該大膽一點，提出具體方案，這不只有助於“國防”合作，也會強化台灣在供應鏈中的地位，進而保障台灣安全。



韋恩斯坦提及，特朗普1.0時對台灣的直覺反應是自我防衛做得不夠，現在若台灣猶豫、退縮、害怕，就只會強化既有的印象。台灣需要的是提出具有份量的方案與美國合作，就像台積電赴美投資的決定就非常重要。



韋恩斯坦建議，不如大膽地、有遠見地，與美國談談新的武器採購方案，加入美國阿拉斯加州的液化天然氣（LNG）開發計劃也會是正確的決定。美國國會兩黨對台支持都非常堅實，現在正是一個好時機。