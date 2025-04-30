台灣央廣做假帳　吹哨者千字文控官官相護

台灣中央廣播電台。（照片：中央廣播電台臉書） 中評社台北4月30日電／台灣官方媒體“中央廣播電台”4年前爆發車馬費造假，當時的吹哨者台語導播李菁，事後卻遭職場霸凌秋後算帳，原本央廣要在4月7日成立專案處理委員會卻突然喊卡，央廣宣稱是李菁拒絕配合調查，但李質疑央廣的態度就是不承認揭弊的前因，因此才拒絕參與，並質疑調查合法性。她特別在30日於勞動節前夕，再爆工會代表在董事會被資方高層“沈副總”大聲咆哮，因此再發出親筆信，對央廣及“文化部”提出多項質疑，誓言要揭發官官相護的醜態。



媒體報導，因“立法院”壓力，央廣不得不開專案會議的調查，並將調查時間範圍擴大至2021年至2025年，表示將盡快啟動訪談與調查程序。但李菁卻表示，央廣不是查清問題，而是密室操作、另立新案。並點名董事長及總台長兩人，當初她親手將關鍵證據交予兩人，高層是否真正處理，還是選擇視而不見、刻意冷處理？”為此她特別發出親筆聲明，並表示自己都握有相關證據，為勞工基本尊嚴發聲。



李菁聲明全文如下:



《調查是假，掩蓋是真 ——吹哨者在勞動節前的控訴》



我是李菁，中央廣播電臺台語節目召集人，也是揭發節目補助款核銷不實的吹哨者。



四年前，我揭露央廣詐領陸委會補助的“紅白單”弊案。結果不是受到保護，而是從此被打壓、邊緣化，考績被威脅，資源被剝奪。



去年，我依法提出職場霸凌申訴。但央廣不是查清問題，而是密室操作、另立新案，工會代表在董事會被資方高層“沈副總”大聲咆哮，斥責工會的立場偏勞方，這是多麼荒繆的事，活生生在央廣董事會上演。



他們閉門造車、甚至安排曾在“勞動部”事件中為資方護航、主張輕生公務員案件中的高層謝宜容“目的良善”，而引發輿論沸騰的學者郭玲惠，正是擔任本人另案調查的召集人。



央廣對外指稱因為“我不配合”，所以“終止調查”…請問這樣已套好的調查劇本，我要怎麼配合演出？然後再被羞辱一次是嗎？這不只是程序瑕疵，是勞動史上另一樁踐踏人權的悲劇。“文化部”是否也選擇裝作沒看見？



我要問央廣高層：2022年2月，我親手將揭弊律師函交給董事長賴秀如，點名當時的節目部副理周秀梅涉案。請問賴董事長，您是否處理？還是反而在任內讓周秀梅升任經理？



2025年1月，我也親自向總台長張瑞昌當面指出：“揭弊是因，霸凌是果。”結果黑箱調查持續，打壓未止。這不是失職，是睜眼縱容。



我要問“文化部”：當一位吹哨者歷經多年打壓，如今還要成為被調查的對象，你們還要繼續視而不見？你們還要繼續成為制度性迫害的幫兇嗎？



五一勞動節的這一刻，這不只是我一個人的掙扎。即使制度設計得再完備，



只要掌權者有心操弄，只要被安排的調查人員早已失去中立，最終站在血泊中的，不只是某一位基層公務員。



如今，廉政署已傳喚基層，逼迫當年配合詐領的弱勢員工畫押認罪；而身為“國家”資助的央廣高層，卻依舊推諉塞責，將一切甩鍋給歷史共業，持續為涉案主管護航，甚至放任他們一路升遷、打壓揭弊者。



這樣的公部門，這樣的勞工環境，對得起任何一位認真工作的基層勞工嗎？受傷的，是每一個努力認真工作的勞動者。當霸凌無法被制止，當打壓成為常態，每位基層勞工的尊嚴，就隨時可能被踐踏、被摧毀。



如果我不說，這場遮蔽的騙局就會成功；但只要我還站出來，就要讓這個官官相護的醜陋，無所遁形。在這樣的職場下，我們還能選擇噤聲嗎？



李菁



中央廣播電臺 台語節目召集人



2025年4月30日